Va a fuoco vecchia corte. Dieci senza casa. Disperso un gatto

Vasto incendio ieri poco prima delle 9 a Caravaggio, nella frazione di Vidalengo, in una vecchia corte. Il rogo divampato su un balcone si è rapidamente esteso ai tetti: sei le abitazioni coinvolte, cinque quelle inagibili (quattro private, due del Comune) e ci sono dieci persone rimaste senza casa. Da una prima ricognizione, non risultano feriti. Ma c’è un gatto disperso. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco, il vicesindaco Ivan Legramandi con i tecnici, la Polizia locale e i carabinieri. A lanciare l’allarme sono stati i residenti, nel frattempo una densa colonna di fumo si stava alzando dal tetto della cascina. “A prendere fuoco è stata una coperta – ha spiegato il vicesindaco Ivan Legramandi – i residenti hanno chiesto aiuto. In pochi minuti queste famiglie hanno perso tutto”. F.D.

IL GIORNO