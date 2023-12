Donati 10.000 euro all’UNICEF

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO . ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF . DIPARTIMENTO

Nella mattinata del 18 dicembre, nella sala del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco al Viminale, Roma, si è svolta la cerimonia di consegna di un assegno di 10.000 euro all’UNICEF per beneficienza.

La somma è stata raccolta dall’ANVVF – Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco, attraverso la cessione, a fronte di una offerta, del Calendario Istituzionale dei Vigili del Fuoco.

Alla Cerimonia erano presenti fra gli altri la Presidente dell’UNICEF Carmela Pace, una rappresentanza dell’ANVVF guidati dal Presidente Domenico Lattanzi e dal Presidente Onorario Gioacchino Giomi. Per i Vigili del fuoco, ambasciatori di buona volontà dell’UNICEF, erano presenti il Direttore Centrale per l’Amministrazione Generale prefetto Roberta Lulli e il Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo Ing. Marco Ghimenti.

Al termine la presidente Pace ha apposto simbolicamente una spilla dell’UNICEF sul petto del prefetto Lulli.