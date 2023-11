Pordenone, crollo di un tetto a San Vito al Tagliamento e incendio in una struttura di accoglienza a Prata di Pordenone

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Alle ore 23.30 del 20 novembre, la squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportata dall’autoscala della sede centrale, è intervenuta per il crollo parziale della copertura di un edificio disabitato. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno verificato che all’interno dello stabile non vi fossero persone intrappolate e hanno provveduto ad una prima messa in sicurezza delle parti pericolanti che gravano sulla via sottostante. A scopo precauzionale la strada nelle immediate vicinanze dell’edificio è stata transennata e interdetta al traffico veicolare e pedonale, rimarrĂ chiusa fino alla completa messa in sicurezza della copertura.

Dopo circa 3 ore, la sala operativa ha ricevuto alcune segnalazioni per un incendio all’interno di una struttura di accoglienza/alloggio a Ghirano, frazione di Prata di Pordenone. Immediatamente è stata inviata una squadra della sede centrale supportata dall’autobotte. All’arrivo dei Vigili del fuoco l’incendio era giĂ stato spento e le persone presenti nella struttura erano all’esterno. La squadra ha quindi provveduto alla bonifica delle parti incendiate, alla messa in sicurezza, all’aerazione della struttura e alla verifica strumentale all’interno dei locali affinchè non fossero ancora presenti residui di gas prodotti dalla combustione. In fase di accertamento le cause del principio d’incendio.