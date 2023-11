Cardedu, cade nella tromba dell’ascensore, grave un pensionato

Spread the love

Un 74enne è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Brotzu di Cagliari, dopo essere precipitato nella tromba dell’ascensore del suo palazzo a Cardedu. In base a una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe chiamato l’ascensore e all’apertura degli sportelli sarebbe entrato senza verificare che la cabina fosse effettivamente al piano, cadendo da un’altezza di circa 4 metri. A soccorrere l’anziano, che ha lamentato da subito forti dolori alle gambe, i vigili del fuoco. Il 118 lo ha poi trasportato con l’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale cagliaritano, dov’è tuttora ricoverato. Non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Jerzu, che stanno verificando eventuali responsabilità nella manutenzione dell’impianto.

