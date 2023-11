Sant’Urbano. Perde il controllo e finisce in un fosso pieno d’acqua: giovane portato in ospedale in ipotermia

Spread the love

SANT’URBANO (PADOVA) – Un’auto si è ribaltata ed è finita in un fosso pieno d’acqua. È accaduto questa mattina, lunedì 20 novembre. intorno alle 12.30 in via Mantegna. A bordo era presente un ragazzo che ha perso il controllo del veicolo ed è rimasto incastrato nell’abitacolo.

È stato estratto dai Vigili dei fuoco intervenuti da Este e consegnato ai sanitari del Suem: il ragazzo era sotto choc e in ipotermia. È stato perciò trasferito in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

il gazzettino