Scontro frontale tra due auto a Monfalcone: un morto e due feriti

Il terribile incidente si è consumato nel pomeriggio di martedì 21 novembre in via Primo Maggio a Monfalcone. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono schiantate frontalmente l’una contro l’altra in prossimità della chiesa di San Nicolò.

A seguito dello schianto, è stata constatata la presenza di una vittima – si tratta del conducente di una delle due vetture – mentre altre due persone sono rimaste ferite. Uno dei feriti è stato trasportato tramite elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e verte in condizioni critiche. Il secondo ferito, invece, è stato trasferito a bordo di un’ambulanza all’ospedale San Polo di Monfalcone in codice giallo.

