incidente sulla Catania-Messina e interventi per maltempo

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Un incidente stradale si è da poco verificato sulla A18 ed ha coinvolto un Tir ed un’autovettura nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo. Sul posto sta operando la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania.

Nell’incidente il mezzo pesante per cause da accertare è entrato in contatto con la vettura che procedeva nello stesso senso di marcia per poi finire la propria corsa contro lo spartitraffico che separa le due carreggiate.

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania al lavoro da stanotte per i danni causati da vento e pioggia: svolti 25 interventi per alberi caduti e danni d’acqua. Nella foto la messa in sicurezza di un albero caduto nella zona Sud del capoluogo etneo