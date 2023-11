VIDEO – Afghanistan, continua il ritorno dei migranti espulsi dal Pakistan

Spread the love

(LaPresse) Continuano l’esodo dei cittadini afghani dal Pakistan dopo che Islamabad ha intimato agli immigrati irregolari di lasciare il paese, togliendo lo status di rifugiati agli afghani concesso dopo il ritorno al potere dei Talebani a Kabul. In 400 mila hanno già varcato la frontiera ma is stima che siano 4 milioni quelli presenti in Pakistan. I profughi sono stati accolti in un campo del World Food Programme delle Nazioni Unite.

