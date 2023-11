Auto dei carabinieri si schianta contro una rotatoria nella nebbia: due militari feriti a Lecce

Spread the love

Cercano di raggiungere un bar dove erano stati segnalati dei colpi di pistola ma la pattuglia si schianta contro il cordolo di una rotatoria e due carabinieri restano feriti.

Imprevisto fuori programma per i militari che viaggiavano su un’auto in dotazione alla sezione Radiomobile di Lecce all’alba di venerdì 24 novembre. Complice anche la fitta nebbia che avvolgeva tutto l’hinterland di Lecce, all’altezza di una rotatoria sulla strada che collega il capoluogo salentino con Lizzanello, l’auto di servizio è uscita fuori strada. Gli airbag si sono regolarmente aperti preservando i carabinieri da conseguenze ben peggiori. Due militari, però, sono stati condotti in ospedale dagli operatori del 118 e sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia stradale.

