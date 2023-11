Spread the love

Al Politecnico federale di Zurigo (ETH) un gruppo di giovani ricercatori sta lavorando a un modello di robot molto particolare. Si tratta di un “robo-dog” – la forma ricorda infatti quella di un cane – e viene usato per aiutare le persone non vedenti e anche in caso di catastrofi.

“Li chiamano robo-dog sia perché la loro forma ricorda quella di un cane, sia perché sono sempre più affidabili. Lavorano in aree colpite da catastrofi, in contesti pericolosi e nell’industria spaziale e militare. Al Politecnico federale di Zurigo è stato allestito un modello che potrebbe essere molto utile a migliaia di persone in tutta la Svizzera e nel resto del mondo”, spiega il ricercatore mesolcinese Davide Plozza.

Lui li chiama per nome: Roberto e Giulia. Con i colleghi del laboratorio li ha modificati per poterli usare senza telecomando. “Questo progetto consiste nel comprare un robot a 4 zampe disponibile in commercio, poi aggiungere dei sensori e dei computer e scrivere il codice per renderlo autonomo ed evitare ostacoli in maniera autonoma, per persone non vedenti”, continua il ricercatore.

Il robo-dog lo si può fare anche grazie ai due potenti occhi elettronici installati sulla parte anteriore. Le immagini vengono elaborate in tempo reale per schivare pedoni e oggetti. Per ora i prototipi sono due, ma in futuro questo modello potrebbe rappresentare un’alternativa al cane guida.

https://www.rsi.ch/info/scienza-e-tecnologia/Dei-cani-robot-per-aiutare-i-non-vedenti–2000863.html