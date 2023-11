Arezzo, Andrea Conti e il G.S. VV.F. “I. Gasbarri” premiati con le benemerenze del CONI

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 – SPORT

Venerdì 24 novembre la sala dei Grandi della Provincia di Arezzo ha ospitato la cerimonia di consegna delle benemerenze Coni per i risultati sportivi ottenuti nel 2021.

Alla presenza delle autoritĂ civili, militari e religiose Andrea Conti, atleta in prova del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, ha ricevuto la medaglia di bronzo al merito sportivo in qualitĂ di Campione Italiano di taekwondo nella categoria 54 kg mentre, al G.S. VV.F. “I. Gasbarri” è stata consegnata una targa, ritirata dal DCS Marco Covani, per il 60° anniversario della data di fondazione.