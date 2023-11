Perugia, camion si ribalta sul Raccordo tra Prepo e Piscille: traffico caos. Mezza città resta bloccata

Spread the love

Incidente stradale nel primo pomeriggio sul Raccordo dopo la galleria di Prepo e prima dell’ uscita di Piscille in direzione di Ponte San Giovanni. Dalle prime informazioni, confermate dsl comando provinciale dei vigili del fuoco, si è rovesciato un camion. Il conducente sembra essere uscito illeso. Il blocco del traffico legato all’incidente ha avuto subito ripercussioni anche sulla viabilità cittadina con lunghe code nella zona di via Mentana, via Settevalli e la stazione di Fontivegge. Bloccato dalla polizia locale l’accesso all’ingresso di Prepo sul Raccordo. Per snellire il traffico congestionato lungo le diretrici inyerne, i semafori di via dell’incrocio tra vie dela Pallotta e via dei Filosofi sono stati messi a lampeggio con la polizia locale che gestice il traffico della zona. I vigili del fuoco, intanto, hanno confermato che l’autista del camion non ha riportato conseguenze nell’incidente. Sul posto dell’incidente oltre ai vigili del fuoco anche polizia stradale e personale Anas.

