Carta d’identità elettronica: 2 e 3 dicembre nuovo open day a Roma

Spread the love

La prenotazione potrà avvenire nei municipi: II, III, V, VIII, IX, XI, XIII, XV, negli ex pit e nella sede di via Petroselli, 52.

Proseguono anche nel mese di dicembre gli Open Day con prenotazione dedicati alle carte d’identità elettroniche. Nella giornata di sabato 2 sarà possibile, infatti, fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici dei Municipi II, III, V, VIII, IX, XI, XIII e XV.

Come di consueto, oltre agli uffici municipali, saranno aperti a Roma anche i tre chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino e il nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52, sia sabato 2 dicembre dalle 8.30 alle 16.30 che domenica 3 dicembre dalle 8.30 alle 12.30.

casilinanews.it