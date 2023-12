Incendio distrugge la vecchia discoteca di Caonada: era chiusa da dieci anni

Spread the love

Un violento incendio ha semidistrutto quel che restava di uno dei templi trevigiani del ballo: l’ex discoteca M1, che prima ancora si chiamava Ca’ Odà, in via Ponte di Legno a Caonada, in mezzo alla campagna. Era in stato di abbandono da una decina di anni, senza più infissi, in parte diroccata, con i muri pieni di scritte, segno di una frequentazione abusiva da quando il locale aveva cessato l’attività.

Le fiamme si sono alzate verso l’una della notte tra il 28 e il 29 novembre e il bagliore del fuoco ha richiamato l’attenzione dei residenti delle case circostanti che hanno dato l’allarme. In via Ponte di Legno sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri di Montebelluna

Sono iniziate subito le operazioni per circoscrivere e spegnere le fiamme ed evitare così che potessero espandersi alla vegetazione circostante. Il lavoro è durato alcune ore, poi l’accesso alla zona è stato sbarrato col nastro segnaletico e ora si cercherà di risalire alle cause

tribuna di treviso