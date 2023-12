Spread the love

VIGILI DEL FUOCO EDI LA SPEZIA

Nei giorni scorsi presso il Comando VVF di La Spezia, si è svolta la seconda edizione del Corso Antincendio Navale al quale ha partecipato il personale operativo dei vari Comandi VVF della Regione Toscana e contestualmente si è ultimato il corso per operatori di Sala operativa rivolto al personale spezzino.

Per il Corso Antincendio Navale, i discenti hanno partecipato al percorso formativo svolto presso il simulatore del comando spezzino ed hanno potuto mettere in pratica le tecniche di spegnimento adatte agli ambienti confinati, sia di tipo navale che civile.

La prova prevedeva inoltre l’utilizzo del campo cunicoli allestito all’interno dell’area addestrativa della sede spezzina, dove è stato simulato un intervento di ricerca a persona in ambiente ostile all’interno di una struttura sotterranea invasa dal fumo.

Per il corso di operatori di Sala Operativa, il personale della sede spezzina è stato formato all’utilizzo dei vari software in uso presso la centrale operativa del Comando e si è esercitato nella gestione delle chiamate di emergenza che giornalmente vengono inviate dal NUE 112( Numero di Emergenza Europeo) per la Regione Liguria.





L’esito dei corsi superati brillantemente dai partecipanti, è stato possibile grazie alla professionalità e l’impegno dimostrati da tutto il personale discente e istruttore, queste sono le parole del Comandante VVF di La Spezia PD Arch. Maria Francesca Conti che ha espresso tutta la sua soddisfazione per la buona riuscita dei percorsi formativi svolti durante le intense settimane di corso.