Paura in officina: un camion perde gas, arrivano i pompieri

Poco prima delle 11 di oggi, giovedì 30 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Einstein a Stanghella all’interno di una struttura di un’officina meccanica per mezzi pesanti per una fuga di gas dal serbatoio di un mezzo in manutenzione.

I vigili del fuoco accorsi da Este e in supporto da Mestre con il personale del nucleo regionale Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico), hanno provveduto a mettere in atto tutti gli accorgimenti per operare in sicurezza.

Successivamente il personale del nucleo Nbcr ha provveduto a svuotare del tutto il serbatoio bruciando il gas in candela. Le operazioni di completa messa in sicurezza e bonifica dell’officina da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 15 circa.