Torna la domenica ecologica a Roma il 3 dicembre

Dopo l’ultima domenica ecologica del 19 novembre, torna un nuovo stop per i veicoli più inquinanti prevista per il 3 dicembre.

A riferirlo è Roma Capitale. – Il provvedimento prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU (il Piano generale del traffico urbano), nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

Sono tuttavia previste delle deroghe, come ad esempio per le auto Euro 6 benzina, per quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o benzina+metano, anche trasformati ma solo se marcianti a Gpl o metano e omologati in classe Euro 3 e successive) e con contrassegno disabili.

Via libera anche per i mezzi dei servizi sharing, per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.

