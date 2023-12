Santa Barbara a Capannelle

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

in occasione della ricorrenza della festivita’ che onora la nostra Santa Protrettrice S.Barbara, l’associazione Dipartimentale dietro il gentile invito dell’ing. Giancarlo Guglietta Comandante della Scuola di Formazione Operativa S.F.O. ha partecipato con una rappresentanza con lo Stendardo.

Al termine della cerimonia religiosa tenutasi presso l’aula Magna c’e’ stata la deposizione di una corona d’alloro posta ai piedi della statua di S.Barbara. Il tutto e’ stato coronato da un rinfresco e subito dopo da un ricco pranzo preparato e servito da studenti di una scuola alberghiera.

Nell’occasione c’e’ stato un ritrovamento di vecchi e nuovi colleghi riunitisi per l’occasione. Indescrivibile il piacere provato nel ritrovare vecchi colleghi dopo molti anni. Invecchiati si ma sempre pieni di entusiasmo. Rinnovo il ringraziamento al sig. Comandante ing. Guglietta al quale abbiamo portato gli auguri per le prossime festivita’ a nome del Presidente, assente per motivi personali e dell’associazione Dipartimentale S.C.A.