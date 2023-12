Vigili del Fuoco e UNICEF insieme per il sostegno ai bambini più fragili

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

A seguito della rinnovata collaborazione tra UNICEF e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, accomunati dall’obiettivo di salvaguardare, in particolare, le persone di maggiore fragilità e i bambini, il personale del Comando Provinciale VVF di Messina ha acquistato 120 Regali Solidali da destinare alla popolazione africana.

I Regali solidali,scelti dal personale VVF di Messina, riguardano i temi: “Salute”, “Nutrizione” e “Istruzione” che permetteranno ai bambibni di essere vaccinati contro il morbillo, di ricevere il piano terapeutico per la malnutrizione acuta e di avere del materiale scolastico per continuare a studiare.

La presidente del Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF, Sig.ra Angela Rizzo Faranda, nella mattinata dell’1 dicembre, ha fatto visita al Comando ed ha incontrato il Comandante ing. Iracà, presente anche il Capo Squadra Pistorino, per ringraziare il personale VVF dell’acquisto dei Regali Solidali e per consegnare le “Pigotte Vigile del Fuoco”.

Nell’incontro caratterizzato da cordialità, sono programmate iniziative benefiche per il 2024.