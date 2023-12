Santa Barbara 2023, i messaggi augurali del Presidente Mattarella, del Ministro Piantedosi e dei vertici dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 11.00 del 4 dicembre 2023, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, è stata officiata la liturgia per la Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco.

“ll 4 dicembre è da sempre una data piena di significato. È il giorno dei festeggiamenti, certo, ma è anche quello in cui iniziamo a guardarci un po’ indietro, per vedere cosa abbiamo fatto, come possiamo attrezzarci per fare sempre di più e meglio.I numeri, anche per il 2023, dicono molto: circa 920.000 interventi, molti dei quali hanno messo a dura prova le popolazioni colpite, richiedendo a noi uno sforzo veramente massiccio. Circa 88.000 devastanti incendi di bosco e di vegetazione la scorsa estate; alluvioni ed eventi meteorologici così potenti e distruttivi che, oramai, non conoscono più stagioni e che, ad oggi, fanno attestare ben oltre i 200.000, gli interventi legati al maltempo. Registriamo dati che devono far riflettere: solo per frane e smottamenti le chiamate sono state quattro volte superiori rispetto agli anni passati. In generale, ci misuriamo con un’attività di soccorso che, inevitabilmente, si trova a rincorrere i cambiamenti che investono il tessuto sociale, produttivo, il territorio, l’ambiente a 360 gradi”.

Queste le parole del Capo del Corpo nazionale, Carlo Dall’Oppio, nel suo tradizionale discorso durante la cerimonia liturgica in onore di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco, celebrata questa mattina nella Basilica papale di Santa Maria Maggiore.

Alla messa solenne erano presenti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il capo Dipartimento Renato Franceschelli. Il rito religioso, accompagnato dalle note della Banda musicale dei Vigili del fuoco e dalla voce del tenore Francesco Grollo, è stato officiato dal cardinale Matteo Maria Zuppi che nella sua omelia ha dato grande risalto al lavoro e allo spirito di sacrificio dei vigili del fuoco: “spirito di sacrificio vuol dire che faccio bene il mio dovere, se devo affrontare un pericolo lo affronto. Per i vigili del fuoco saper affrontare un pericolo significa conoscerlo, allenandosi a combatterlo per essere sempre pronti e dominando le emozioni, perché quando sei operativo lo sconforto non te lo puoi permettere, la gente che hai davanti conta su di te.

Dio è il primo vigile del fuoco, nel mistero del Natale c’è un Dio che viene in mezzo a noi per aiutarci, che non resta lontano dal pericolo. Che il Signore benedica il vostro servizio, le vostre famiglie, che Santa Barbara vi accompagni sempre, vi protegga”.

Al termine della cerimonia, il capo del Corpo ha concluso il suo intervento, augurando una buona Santa Barbara a tutti i vigili del fuoco d’Italia: “Grazie per lo slancio con cui, quotidianamente fate percepire l’efficienza e la vicinanza dello Stato nei momenti più difficili che il Paese attraversa. Grazie a quanti interpretano scrupolosamente questo delicato ruolo, specie quando il quadro di riferimento è, come ormai da tempo accade, particolarmente severo. Grazie al personale, che a tutti i livelli, gioca H 24 una partita decisiva, e che per questo merita di essere al centro di una progettualità seria, che ne continui a rafforzare lo sviluppo con segni visibili.

Sono orgoglioso di essere parte e guida di questa realtà tanto apprezzata, e che ritengo debba essere sempre più giustamente riconosciuta e valorizzata. Affido ciascuno di Voi alla protezione della nostra Patrona, le vostre famiglie, e specialmente quelle dei colleghi che purtroppo ci hanno lasciato. Possano i valori testimoniati da questa coraggiosa Santa continuare ad orientare il cammino del nostro grande Corpo.

Buona Festa a tutti. Viva i Vigili del fuoco!”.