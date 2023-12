Hai un’età compresa tra i 18 ed i 45 anni? Arruolati nel corpo dei vigili del fuoco volontari di Rovereto: ecco come fare

Spread the love

Mancano poche settimane alla chiusura del bando per entrare nel mondo dei vigili del fuoco volontari di Rovereto. Quindici i posti disponibili per entrare nel Corpo di uno dei centri più grandi del Trentino e indossare una divisa tanto ambita su tutto il territorio.

Per partecipare, però, occorre avere e rispettare diversi requisiti come un’età tra i diciotto e i quarantacinque anni, essere residenti nel Comune di Rovereto (può essere fatta eccezione in alcuni casi che devono passare al vaglio di sindaca Giulia Robol e Ispettore distrettuale); chi aspira a entrare nel Corpo non deve aver commesso reati con sentenza passata in giudicato, che comportino la perdita del godimento dei diritti civili e politici e non deve essere stato destituito o dispensato dall’impiego nelle pubbliche amministrazioni o associazioni di volontariato.

Per partecipare al bando è necessario scaricare e stampare il modulo di richiesta di arruolamento sul sito dei vigili del fuoco volontari di Rovereto (http://www.vvfrovereto.it), nella sezione dedicata: «Diventa volontario». Compilata la domanda di arruolamento, dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo e-mail info@vvfrovereto.it entro mezzogiorno del 20 gennaio 2024. Se la persona che presenta la domanda avrà tutti i requisiti richiesti nel bando, verrò convocata dal comandante Michele Simonini per un colloquio con il Direttivo, necessario ad accertare l’idoneità del candidato o della candidata, allo svolgimento delle mansioni di vigile del fuoco volontario.

Una volta andato a buon fine anche questo passaggio, gli aspiranti e le aspiranti vigili del fuoco dovranno provare l’idoneità psico-fisica che viene accertata con una visita medica da richiedere per arruolamento al servizio attivo per il ruolo. Gli idonei e le idonee verranno poi inseriti e inserite in una graduatoria che sarà stilata sulla base dei criteri di età, residenza, idoneità, possesso della patente di guida, data di presentazione della domanda e saranno iscritti alle prove attitudinali e ginnico-fisiche organizzate dalla Federazione Provinciale. Una volta raggiunto questo ambito risultato, per chi rientrerà nella selezione sarà obbligatorio frequentare il corso di base organizzato all’Unione distrettuale, come previsto dallo Statuto del Corpo, entro 2 anni dall’arruolamento, pena l’esclusione dal Corpo.

