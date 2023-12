Il cordoglio dei Vigili del Fuoco per la scomparsa di Andrea della Casa

Spread the love

‘Il Comando dei Vigili del Fuoco di Modena si unisce al cordoglio della famiglia di Andrea Della Casa, scomparso ieri sera nel tragico incidente stradale di via Nonantolana. Della Casa aveva partecipato proprio pochi giorni fa alla cerimonia di Santa Barbara scambiando battute con i colleghi in servizio’. Lo ricorda il comando stesso questa mattina sottolineando come Della Casa fosse il socio più anziano dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Modena che raccoglie i pompieri in pensione. Il Presidente di ANVVF Aldo Dignatici lo ricorda come un ‘pompiere di una volta’, entrato come falegname nel Corpo, ha prestato servizio nella storica caserma del Foro Boario, specializzandosi poi come addetto telefonista, partecipò anche ai terremoti del Friuli e dell’Irpinia. Della Casa partecipava alle attività istituzionali dell’Associazione ed ha seguito per tanto tempo la moglie, colpita da una grave malattia degenerativa e poi purtroppo scomparsa.

la pressa