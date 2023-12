Esplosione a Quartucciu: migliorano le condizioni del pensionato ustionato

Spread the love

Confermata l’ipotesi che le fiamme nell’abitazione dell’uomo siano state innescate dalla fuoriuscita di gas da una bombola

Le ferite alle mani, alle gambe e in altre parti del corpo non sono profonde con l’uomo tra l’altro che non ha perso coscienza durante le operazioni di soccorso da parte dei vigili e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia carabinieri di Quartu che agiscono sotto le direttive dei capitani Michele Cerri e Ignazio Cabras.

Gli stessi militari e i pompieri hanno effettuato un accurato sopralluogo fra i ruderi per risalire alla cause dell’incendio.

Il rogo è stato probabilmente provocato dalla fuoriuscita di gas dalla bombola di una stuffetta che il pensionato aveva acceso per riscaldare gli ambienti e che ha innescato la grossa esplosione e quindi le fiamme che hanno demolito parte della stessa abitazione.

Nel cortile sono state recuperate altre bombole che non sono esplose.

