Scontro tra due auto in località Barca del Grazi. Coinvolte otto persone, tra cui due bambini

Ieri sera, poco prima delle 20, nelle vicinanze del ponte di Barca del Grazi, si sono scontrate due automobili. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma per effetto dello scontro una delle due auto è finita in un fosso. In tutto sono otte le persone rimaste coinvolte. Nessuno dei feriti si trova in gravi condizioni e sono stati portati all’ospedale Misericordia di Grosseto. Tra le persone coinvolte anche due bambini, ma per loro, fortunatamente, solo tanta paura. E ieri mattina, intorno alle 7, sull’Aurelia, in direzione sud, era avvenuto un altro incidente. Un’automobile è finita fuori strada poco prima dell’uscita per Alberese e Rispescia. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita all’ospedale Misericordia dalla Croce rossa di Grosseto. Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco

