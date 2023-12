Fiamme alte e dense, poi due esplosioni: incendio in una raffineria di petrolio in Iran

Spread the love

Parlano di esplosioni «misteriose» alcuni utenti dei social condividendo le immagini del violento incendio che ha colpito una raffineria di carburante a Birjand, nell’est dell’Iran.

Due le deflagrazioni: il rogo che ha interessato la piccola raffineria ha causato due esplosioni ed è rimasto per alcune ore fuori controllo, tutti e 18 i serbatoi della raffineria sono andati in fiamme.

Le fasi iniziali dell’incendio hanno consumato 1,5 milioni di litri di carburante.

Non sono stati segnalati feriti, ma i danni devono ancora essere valutati.

