Otopeni (ROU), 3 titoli continentali e 2 bronzi per l’atleta delle Fiamme Rosse Lorenzo Mora ai Campionati Europei di Nuoto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Bottino pesante quello di Lorenzo Mora, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, che in occasione dei Campionati Europei di Vasca Corta, che si sono svolti a Otopeni (ROU) dal 5 al 10 dicembre 2023, ha conquistato 3 titoli continentali e due medaglie di bronzo.

L’atleta dei Vigili del Fuoco, dopo l’ottima prestazione ai Campionati Italiani in vasca lunga di fine novembre, in cui ha ottenuto il pass per i campionati mondiali di Doha ( Qatar), ha faticato un po’ a riprendere confidenza con la vasca corta, della quale è un vero specialista.

Dopo due buone prestazioni nei 50 e 100 metri dorso, che gli sono valse due medaglie di bronzo, nell’ultima giornata di gara è finalmente arrivato il titolo europeo individuale nella distanza dei 200 metri nella quale era già argento Europeo 2021 e bronzo Mondiale 2022.

Nell’avveniristico impianto dell’Acquatics Complex, Mora ha compiuto un vero capolavoro di tecnica, tattica e strategia, impostando una gara tutta a inseguire. Quinto al passaggio a metà gara in 54”12, con un gap di 1”60 sulla testa della gara, ha effettuato un devastante cambio di passo, con subacquee spinte all’inverosimile, che lo hanno portato al terzo posto alla virata dell’ultima vasca e, infine, primo al tocco della piastra di arrivo in 1’48″43, nuovo record italiano, beffando in volata il britannico Luke Greenbank ed il francese Mewen Tomac.

A completare l’ottimo risultato individuale, successivamente, è arrivata anche la medaglia d’oro nella staffetta azzurra 4X50 mista-mixed composta dallo stesso Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini, la quale si è andata ad aggiungere all’altro oro conquistato nella stessa staffetta, ma tutta la maschile, nel secondo giorno di gare.