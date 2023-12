Udine, tetto di una villetta bifamiliare in fiamme. Vigili del fuoco in azione tutta la notte

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel tardo pomeriggio di ieri, qualche minuto dopo le 18.15, un incendio si è sviluppato nel tetto di una casetta bifamiliare a Campoformido. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con diverse squadre, dai distaccamenti di Codroipo e Cividale del Friuli e dalla sede centrale, da dove sono partite anche l’autoscala, un’autobotte e un’autobotte kilolitrica. Dal comando di Pordenone è giunta un’ulteriore squadra in supporto.

Quando i Vigili del fuoco sono arrivati sul luogo delle operazioni buona parte del tetto era già in fiamme e l’incendio si stava già propagando al sottotetto.

Dopo essersi accertati che tutti i componenti delle famiglie residenti nello stabile fossero già usciti dai loro alloggi e che quindi all’interno della villetta non ci fosse più nessuno, i Vigili del fuoco hanno iniziato lo spegnimento del rogo, terminato circa alle 2 del mattino quando sono iniziate le operazioni di bonifica delle parti incendiate e di messa in sicurezza del sito.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che presumibilmente è partito dalla canna fumaria per poi propagarsi a tutto il tetto.