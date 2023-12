VIDEO – New York, nel Bronx il palazzo si sbriciola: vigili del fuoco al lavoro tra le macerie

Spread the love

Le squadre di soccorso di New York si stanno precipitando al 1915 di Billingsley Terrace nel Bronx – New York – a seguito del crollo parziale di un edificio di 6 piani. Il crollo è avvenuto alle 15.30 locali di oggi, lunedì 11 dicembre. L’angolo dell’edificio collassato è precipitato sul marciapiede sottostante: le autorità non hanno ancora comunicato se ci siano feriti. In un post su X, la polizia ha invitato i cittadini ad evitare la zona di West Burnside Avenue, tra Osborne Place e Phelan Place.

corriere della sera

VIDEO