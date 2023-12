Direzione regionale Piemonte, “Per chi suona la campana”, corso di comunicazione in emergenza per i Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è concluso a Torino un corso di formazione sulla comunicazione negli stati di crisi e in emergenza per i Vigili del Fuoco con una fase esercitativa che si è svolta all’istituto tecnico industriale di Biella

Si è concluso, nei locali della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, un corso di formazione sull’utilizzo di sistemi, metodi e strumenti avanzati per la comunicazione negli stati di crisi e in emergenza destinato a personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco proveniente da tutti i comandi del Piemonte.

Il corso, che ha pienamente soddisfatto le aspettative di formazione, ha previsto anche un’attività addestrativa che si è svolta, nella giornata di ieri, all’Istituto Tecnico Industriale “Quintino Sella” di Biella.

Per l’Istituto Tecnico è stata anche l’occasione per testare l’efficienza del piano di emergenza interno.

L’evento ha simulato la gestione di una situazione di emergenza generata dalla dispersione di una sostanza non identificata, presumibilmente pericolosa, all’interno dei locali dell’Istituto.

La circostanza ha, dunque, richiesto l’intervento del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) oltre a quello delle squadre ordinarie del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella.

Scopo dell’esercitazione, promossa dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per il Piemonte e realizzata dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Biella, è stato quello di valutare il mantenimento dell’efficienza operativa su scenari complessi ed anche l’efficacia di strumenti, metodi e sistemi innovativi di comunicazione, da poter utilizzare in situazioni di crisi e di emergenza.

Alle attività esercitative, caratterizzate dall’evacuazione totale di un edificio scolastico con una popolazione di oltre 1800 studenti distribuiti in 90 classi, e dal salvataggio di 17 studenti in difficoltà rimasti all’interno dell’edificio, hanno attivamente partecipato anche personale della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, personale della Polizia Locale, volontari della Croce Rossa Italiana e degli Uffici di Protezione Civile locale.

Alle manovre esercitative hanno partecipato anche il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando Vigili del Fuoco di Biella, i Nuclei SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e TLC (Telecomunicazioni) ed il Reparto Volo della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte.

Questa circostanza ha fornito la concreta opportunità di testare le pianificazioni dell’Istituto e l’intervento delle Autorità competenti in situazioni critiche.

La sinergia tra Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile locale, ha sottolineato, ancora una volta, l’importanza della preparazione e della cooperazione interistituzionale a garanzia della sicurezza delle comunità scolastiche e, più in generale, delle comunità cittadine, in situazioni di crisi e di emergenza, anche complesse.

Fondamentale per la riuscita della simulazione è stata la partecipazione degli studenti, del personale docente e non docente, guidato dal dirigente scolastico, presente in ogni fase esercitativa, che hanno seguito con apprezzato senso di responsabilità ogni fase delle attività che li ha visti pienamente e direttamente coinvolti.