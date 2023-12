Albavilla, incendio sul tetto di una casa: a fuoco 80 metri quadrati di copertura

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 10.20 circa in Albavilla via Mons. Ciceri per incendio tetto. I vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Erba sono intervenuti con quattro squadre per lo spegnimento dell’incendio che ha interessato 80 metri quadrati di copertura, limitando inoltre la propagazione ad ulteriori tetti. Non si segnalano feriti. In relazione all’evento rimaneva impraticabile il piano mansarda