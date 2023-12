VIDEO – Mobilificio in fiamme ad Azzano, la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza: tre intossicati

Spread the love

Un incendio, scoppiato nel primo pomeriggio di sabato 16 dicembre, ha interessato un’attività produttiva ad Azzano Decimo, creando una colonna di fumo visibile anche da Pordenone.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco: il rogo, secondo le prime informazioni, si è sviluppato negli spazi espositivi di un mobilificio in via Ponte Luma. La colonna di fumo è visibile da molti chilometri di distanza, la temperatura nella zona è molto elevata.

Sul posto è presente il sindaco Massimo Piccini, la polizia locale e la protezione civile. Il vicesindaco Giacomo Spagnol invita a non avvicinarsi alla zona interessata dall’incendio per non compromettere i soccorsi.

Tre persone sono state trasportate all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l’ambulanza per una leggera intossicazione. In attesa dell’arrivo dei tecnici dell’Arpa per le analisi ambientali, è stato chiesto ai residenti di restare in casa tenendo chiuse porte e finestre.

https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2023/12/16/news/mobilificio_in_fiamme_ad_azzano_la_colonna_di_fumo_visibile_a_chilometri_di_distanza-13936952/

VIDEO