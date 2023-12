In mostra a Roma i fumetti di Fecchi e il cinema dipinto di Valcarenghi

Spread the love

AGI – Nel primo anno di vita La Vaccheria, lo spazio espositivo gestito dal Municipio IX Roma Eur, ha accolto grandi mostre come “Flesh: Warhol & The Cow” e “Dal Futurismo all’arte virtuale”, ancora in corso e prorogata fino al 31 marzo 2024.

Si è aperta inoltre alla fotografia e al fumetto, con la mostra di Sergio Toppi organizzata da ARF, ed ha ospitato a settembre anche la 2a edizione di “9daleggere”, il Festival della lettura e della letteratura del Municipio IX, trasformandosi sempre più in uno spazio culturale vivace e in movimento, in cui si incontrano i diversi linguaggi artistici e dove intrattenersi con sale lettura e coworking.