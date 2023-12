Rivoluzione green, nasce il nuovo bosco urbano di Mostacciano

Spread the love

Al via i lavori di messa a dimora di 1000 piante nell’area verde di Mostacciano compresa tra via Grande Muraglia e via Don Pasquino Borghi. Un intervento, concepito anche per potenziare e allargare ad altri quartieri gli interventi di forestazione finanziati dal PNRR (tra gli altri a Spinaceto nei pressi di largo Sergi ed a Castellaccio, nell’omonimo parco) e dal decreto Clima (Casal Brunori, nell’area compresa tra via Armando Brasini e via Iris Versari).

Si tratta di una esperienza innovativa resa possibile grazie al partenariato pubblico privato.

“Grazie alla mediazione della società AzzeroCO2, la società Fastweb ha finanziato l’intera operazione” – spiega Fabio Ecca, presidente della commissione del Municipio Roma IX Eur, che si occupa anche di transizione ecologica, Pnrr e partenariato pubblico privato.

repubblica.it