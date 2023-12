E’ mancato stanotte un carissimo collega, Alessandro Pierimarchi, ex cr di Ostiense, primo curatore del museo storico di ostiense

Spread the love

LORENA PIERMARCHI

Sei volato via con Santa Barbara la protettrice dei Vigili del Fuoco. Sei stato un grande uomo. Un PAPÀ’ UNICO, grazie di avermi insegnato ad essere quella che sono. Ti amo papà mio. Per sempre sarai con me.

Le esequie di Sandro si svolgeranno Domani 23 dicembre in mattinata la salma sarà presso la camera ardente del San Camillo ( dalle ore 10 alle ore 12.45 )successivamente alle 14.00 la messa presso la chiesa di Nostra Signora di Bonaria a Ostia.