Incendio in una pensione in Romania: 6 morti e 2 dispersi

Spread the love

Sei persone tra cui un minorenne sono morte, due sono rimaste ferite e altre due risultano disperse nell’incendio di una pensione a un centinaio di chilometri da Bucarest, in Romania. “Nella località di Tohani”, nella regione di Prahova, “un incendio è divampato presso una struttura alberghiera e di ristorazione”, hanno riferito su Facebook i servizi locali di soccorso. “L’incendio si è esteso a tutto l’edificio, coinvolgendo oltre 1.000 metri quadrati”, hanno aggiunto i soccorsi all’Afp, secondo cui la pensione non aveva “preso misure” per ottenere “un permesso di sicurezza antincendio” in seguito a irregolarità emerse in un controllo nel 2019

tgcom24