Incendi di mezzi sulle strade bergamasche

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia e Palazzolo intervengono per un incendio Camion a Bolgare in via Europa intorno alle 16:07. Spente le fiamme i VVF hanno messo in sicurezza e ha no bonificato l’area compromessa.

——————————–

Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e la botte della centrale di Bergamo intervengono per un incendio autovettura a Valbrembo in via Polo Civico intorno alle 10:23. I VVF spente le fiamme hanno messo in sicurezza e hanno bonificato l’area compromessa.