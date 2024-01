Eventi a Roma: Torna il Roma Whisky Festival all’Eur

Spread the love

Sta per tornare il prestigioso Roma Whisky Festival, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei distillati di qualità. Puntuale come ogni anno torna, dopo il successo del 2023, il Roma Whisky Festival è un evento aperto al pubblico e dedicato al variegato mondo del whisky.

Oltre che ai suoi amanti, ai produttori, agli importatori, ai distributori e ai bartenders. Roma Whisky Festival 2024 si svolgerà sabato 24 e domenica 25 febbraio nell’ormai consueta cornice del Salone delle Fontane.

