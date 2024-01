Spread the love

Niente fondi al momento per finanziare il lotto stradale Modica-Scicli della Siracusa-Gela. La denuncia viene dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo e dal coordinatore provinciale del M5S, Federico Piccitto. In aula ieri a Roma, durante la sessione di bilancio è stato bocciato l’Odg congiunto delle opposizioni per completare il finanziamento per il lotto fino a Scicli, al fine di appostare le stesse somme per finanziare il ponte sullo Stretto di Messina. Il presidente alla Regione Schifani, denunciano i due penstastellati, non ha mai fatto il bando, nonostante ci fossero somme appostate, con un accavallamento di responsabilità tra Palermo e Roma e il consueto scaricabarile.

https://www.ragusaoggi.it/niente-fondi-per-il-tratto-modica-scicli-della-siracusa-gela-servono-per-il-ponte-di-messina/