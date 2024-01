Tornano dai fuochi, l’autista sbaglia strada, pullman si rovescia: 30 feriti

Spread the love

JESOLO – Un autobus doppio si è ribaltato stanotte, verso le 2.30, in via San Pio X a Jesolo: si tratta di un pullman bosniaco, in gita a Trieste per le vacanze di Natale, con 79 passeggeri a bordo tutti tra i 30-50 anni (e due autisti), non ci sono bambini o minori. Tornavano da Punta Sabbioni dove erano andati a vedere i fuochi d’artificio. Forse l’autista ha sbagliato strada. I feriti sono una trentina. I passeggeri sono stati tutti ospitati in “camera calda” all’ospedale di Jesolo e vengono trattenuti per oggi finchè non arriva l’autobus sostitutivo. Sul posto tre squadre di vigili del fuoco da Jesolo, San Donà, Mestre con autogru e i carabinieri.

