Spread the love

Borghetto Santo Spirito. Un 2024 che inizia in modo triste per Borghetto Santo Spirito e per i vigili del fuoco di Albenga. E’ infatti mancato questa mattina Antonio Crispino, ex pompiere e in pensione da poco. Aveva 64 anni.

Capo Reparto Esperto, aveva iniziato la carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come vigile ausiliario di leva, proseguendola fino alla massima qualifica della carriera operativa. Nel corso degli anni ha partecipato a molte operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da particolari eventi calamitosi, quali terremoti o alluvioni, avvenuti in tutta Italia, nonché a migliaia di interventi di soccorso nell’ambito provinciale e regionale.

“Nell’espletamento delle varie mansioni di vigile del fuoco, Antonio ha mostrato costantemente di possedere marcate qualità professionali e morali – racconta sui social chi lo ha conosciuto – e per questo è stato stimato e benvoluto dai superiori e dai colleghi di ogni ordine e grado. Sempre piacevole essere in servizio con lui per la sua disponibilità e il suo carattere affabile e gioviale“.

Crispino era molto noto a Borghetto anche per la sua attività di allenatore di calcio con i bambini. Lascia la moglie Oriana, la figlia Eleonora e il fratello Vincenzo, anche lui vigile del fuoco a riposo.

https://www.ivg.it/2024/01/lutto-per-borghetto-e-per-i-vigili-del-fuoco-di-albenga-morto-antonio-crispino/