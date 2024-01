Sommacampagna; Epilogo con lieto fine per le ricerche iniziate il 2 gennaio, ritrovata viva la donna scomparsa.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Si sono concluse nella giornata odierna le ricerche della signora di cui si erano perse le tracce dalla mattina del primo gennaio.

Intorno alle ore 12.30 di oggi, 3 gennaio, la donna è stata ritrovata viva, da un familiare che in forma autonoma si era unito alle ricerche, in una canaletta irrigua nelle campagne limitrofe alla località Siberie nel comune di Sommacampagna.

Le ricerche avevano avuto inizio nel primo pomeriggio di ieri, 2 gennaio, dopo la denuncia di scomparsa, da parte dei familiari, ai carabinieri.

Personale operativo dei vigili del fuoco con nucleo cinofili, droni, e personale Tas, coadiuvati da volontari di protezione civile, avevano iniziato la perlustrazione dei luoghi limitrofi all’abitazione della scomparsa.

Questa mattina intorno alle e ore 12.30 il lieto fine con il ritrovamento della signora.

La donna, le cui condizioni di salute sono stabili, è stata presa in cura dal personale sanitariro per poi essere trasportata presso l’ospedale di Villafranca.