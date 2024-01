Famiglie evacuate. Materasso prende fuoco forse per una sigaretta. Fiamme nella palazzina

Spread the love

Palazzina con tre appartamenti è andata in fiamme alle 4 dell’altra mattina in via Maroncelli, zona Pantano. Il fuoco si è diffuso rapidamente coinvolgendo l’edificio al civico 38. Adiacente, al civico 40, ci sono altri tre appartamenti ma non hanno avuto per pura fortuna conseguenze dall’incendio. Intanto, nell’edificio dove si sono sviluppate le fiamme, i vigili del fuoco hanno lavorato per evitare che i danni fossero ancora più marcati. Tre persone sono state evacuate, una delle quali con l’ausilio dell’autoscala perché impossibilitata a muoversi. Non ci sono feriti né intossicati ma solo danni importanti.

I tre appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Porte e finestre distrutte, così come gli arredi oltre alla fuliggine che ha annerito gli ambienti.

IL RESTO DEL CARLINO