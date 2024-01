In giornata recuperate due persone

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento in Dizzasco via Mulini ore 19:45 per ricerca e recupero di una donna caduta nel bosco fuori sentiero.

In posto due squadre VVF con specialisti SAF

Analogo intervento di soccorso tecnico urgente in Blevio frazione Sopravilla per ricerca e recupero di una turista polacca ritrovata alle ore 2:00.

Uscita dalla residenza per fare una passeggiata si è persa sul sentiero che da Brunate va al Montepiatto.

I suoi parenti hanno allertato i soccorsi alle ore 17.

In posto vigili del fuoco specialisti SAF e CNSAS

La donna ha rifiutato il ricovero anche se abbastanza provata.