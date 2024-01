Incendio tetto a Bergamo di un edificio in stato di abbandono.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Gazzaniga e di Treviglio intervengono per un incendio tetto a Bergamo in via Angelo Maj intorno alle 3:44. L’incendio ha interessato il tetto di un edificio in stato di abbandono. Il rogo, si propagato in buona parte della struttura, ha causato ingenti danni materiali. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I VVF spente le fiamme hanno effettuato la bonifica dell’area compromessa.