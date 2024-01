Incendio di un furgone parcheggiato al piano interrato di un’officina- cinque persone hanno inalato fumi e prodotti della combustione

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Nel tardo pomeriggio del giorno 5 dicembre i Vigili del fuoco di Verona sono intervenuti in via Della Consortia a Verona per un incendio furgone. Le fiamme hanno avvolto un mezzo che si trovava parcheggiato al piano interrato di un’officina. Le due squadre intervenute hanno estinto l’incendio ed evitato che il rogo si propagasse alla zona superiore e all’abitazione.

Nel tentativo di spegnere il fuoco, cinque persone hanno inalato fumi e prodotti della combustione: sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem118 e condotti per i controlli del caso presso gli ospedali cittadini.