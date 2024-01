Palmanova. Maxi incidente in A4 nel giorno della Befana, scontro tra 5 auto: 17 persone coinvolte

Spread the love

PALMANOVA – Maxi emergenza in A4 nel giorno della Befana, scontro tra 5 auto: 17 persone coinvolte. Traffico in tilt e 5 chilometri di coda. Incidente stradale lungo la A4, oggi sabato 6 gennaio intorno alle 13, nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova, in direzione Palmanova, poco prima dell’uscita di Palmanova

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero scontrati quattro veicoli leggeri e 17 persone sono rimaste coinvolte. Sulle cause dello scontro sta indagando la polizia stradale.

IL GAZZETTINO