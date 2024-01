Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dalle 8:30 di stamattina squadre dei vigili del fuoco, tra cui unità del team USAR (Urban Search and Rescue), sono impegnate a Canale Monterano per l’esplosione e il successivo crollo in un’abitazione di due piani, dovuto probabilmente ad una fuga di gas.

Le squadre hanno salvato 2 persone, un uomo e un ragazzo, estratti dalle macerie. Soccorsa una donna rimasta ferita.

VIDEO