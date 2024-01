Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel tardo pomeriggio dell’8 dicembre i Vigili del Comando di Bari sono intervenuti per soccorrere un operaio finito, per cause da accertare, sotto un carrello elevatore in manovra. Le operazioni di soccorso, durate circa un ora, hanno evitato il peggio consentendo ai Vigili del fuoco di affidare l’operaio ai sanitari in buone condizioni di salute nonostante le lesioni agli arti inferiori.