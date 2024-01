Latina, tre auto coinvolte in un incidente stradale. Vigili del fuoco sul posto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel primo pomeriggio dell’8 gennaio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Minturno, a seguito segnalazioni giunte al NUE112, per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre auto.

Sul posto, sulla variante Appia nei pressi del fiume Garigliano, è giunta la squadra territoriale vvf di Castelforte. 3 le persone coinvolte di cui 2 in modo serio. I Vigili del fuoco hanno estratto i feriti dagli abitacoli delle vetture incidentate in collaborazione con il personale sanitario del 118 e hanno messo in sicurezza l’intera zona. Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare le cause dell’incidente