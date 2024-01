Incendio nel mercato della “Corazzata”: danni ingenti, si indaga sulle cause

Spread the love

BRINDISI – Intorno alle ore 14 di oggi (10 gennaio) si è sviluppato un incendio nel mercato coperto della “Corazzata” in via Carducci nel rione Paradiso. Le fiamme sono divampate nell’area interna in cui è collocato temporaneamente un fruttivendolo. In quei momenti la struttura era chiusa, l’allarme è stato lanciato da alcuni residenti nella zona.

Ancora non è chiara l’entità esatta dell’incendio. Le fiamme e il calore hanno danneggiato l’mpianto elettrico, alcuni condizionatori, il soffitto e gli infissi. Per adesso l’area mercatale è stata interdetta. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, i carabinieri e la polizia locale, che ha chiuso la strada al traffico

